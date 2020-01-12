شكرا لقرائتكم خبر عن "تسليم أهالى" اسم فيلم دنيا سمير غانم وهشام ماجد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع فيلم النجمة دنيا سمير غانم التى تشارك فى بطولته مع كل من النجم هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز على اسمه الذى يحمل "تسليم أهالى"، وهو من إخراج خالد الحلفاوى وتأليف شريف نجيب، ومن المقرر انطلاق تصوير أولى مشاهده خلال الأيام المقبلة، كما أكد مخرج العمل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" والذى يراهن عليه بقوة.

ويعد التعاون الأول سينمائيا بين كل من النجمة دنيا سمير غانم والمخرج خالد الحلفاوى الذى قدم معها فى موسم رمضان الماضى مسلسل "بدل الحدوتة 3" والذى حقق نجاح كبير.

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم احتفلت بوصول عدد متابعيها على حسابها بموقع إنستجرام إلى 10 ملايين متابع، ونشرت النجمة الشابة صورة متحركة لها احتفالًا بهذا الرقم الكبير من المتابعين لحسابها، وقالت في تعليقها على الصورة، "أنا أحبكم.. 10 ملايين متابع.. 10 ملايين سند قوى ما شاء الله".

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وكانت آخر أعمال دنيا مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" رمضان الماضي فى 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات، وشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال وعرض على شاشة CBC.

كما أن آخر أعمالها السينمائية فيلم "لف ودوران" مع النجم أحمد حلمى وشارك فى بطولته كل من الفنانة صابرين، وبيومى فؤاد وميمى جمال وجميلة عوض، إخراج خالد مرعى، وتأليف منة فوزى، ودارت احادثه حول "نور قباني" مرشد سياحي يجسده حلمى، ويذهب إلى شرم الشيخ مستغلًا عرض تقدمه الشركة لقضاء شهر العسل في سبيل مقابلة فتاة إيطالية، وهناك يجدوا فتاة تدعى "ليلة" وتجسده دنيا سمير غانم، وتقيم في نفس الفيلا التي من المفترض أن يقيم فيها " نور" حلمى مع أسرته بنفس العرض الذي استغله "نور".، وتتحالف الأسرة مع "ليلة" ﻹفشال علاقته بـ"بيرلا".

وكانت آخر أعمال المخرج خالد الحلفاوى فيلم "نادى الرجال السرى" بطولة كريم عبد العزيز، غادة عادل، ماجد الكدوانى، نسرين طافش، بيومى فؤاد، ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أكرم حسنى ومعتز التونى وحمدى المرغنى، وآخرين.