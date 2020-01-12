شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات من الجمهور بالعرض المسرحى "عطل فنى" خلال عرضها بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نال العرض المسرحى "عطل فنى" إشادات واسعة من الجمهور السعودى والمصرى المقيم بالمملكة، بعد أن عرضت المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض، وأثنى كل منهم على أحداث المسرحية وأداء الممثلين عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.

وتعرض مسرحية "عطل فني" منذ يوم 8 يناير الحالى ولمدة 5 ليال لتنهى العروض يوم 12 من نفس الشهر، على مسرح بكر الشدي، البوليفارد، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى.

"عطل فنى" بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عدداً من الأفلام الكوميدية وأيضاً المسلسلات خلال السنوات الماضية.

هشام ماجد وشيكو انتهيا مؤخرا من تصوير آخر مشاهد مسلسلهما "اللعبة" الذى تم تأجيل عرضه من شهر رمضان المقبل وتقرر مؤخراً عرضه فى رضان 2020، ويشارك فى بطولته مى كساب، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سامى مغاورى وتأليف فادى أبو السعود ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التونى.

موسم الرياض شهد عرض أكثر من مسرحية مصرية، منها "3 أيام فى الساحل" للفنان محمد هنيدى، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخرانى، و"حزلقوم" لـ أحمد مكى و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز، ومسرحية "لوكاندة الأوباش" لـ ماجد المصرى.

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يذكر أن فعاليات "موسم الرياض" بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.