"فاتنة العجوز ولازم البفتيك واحمينا يارب".. مشاهد لا تنسى في حياة كريمة مختار

محمد اسماعيل - القاهرة - تمر اليوم ذكرى وفاة الفنانة كريمة مختار الثالثة، إذ إنها رحلت عن عالمنا في 12 يناير 2017، وولدت في 16 يناير 1934.

وقدمت كريمة عدد كبير من الأعمال في السينما والمسرح والتليفزيون تخطى الـ200 عمل، منذ خمسينيات القرن الماضي إلى قبل وفاتها بـ3 سنوات.

وخلال هذه الرحلة كان لكريمة مختار العديد من المشاهد، التي تعلق الجمهور بها وتداولها، ومع انتشار السوشيال الميديا أعيد نشر هذه المشاهد، وصنع من بعضها كوميكس.

ونستعرض في هذا التقرير بعض من المشاهد في أفلام كريمة مختار، التي تم تداولها بشكل كبير..

الحفيد "1975"

هناك الكثير من المشاهد التي جمعت الراحل عبدالمنعم مدبولي وكريمة مختار في فيلم الحفيد، وتم تداولها بشكل واسع، ولعل أبرزها مشهدي شراء لزوم السبوع، ومشهد طلبات كريمة لتحضير عزومة غداء لابنتيها بعد زواجهما.

رجل فقد عقله "1980"

هناك كيمياء كانت تجمع الراحلين فريد شوقي وكريمة مختار، وهو ما تجسد في الأعمال الكثيرة التي جمعتهما، وففي فيلم رجل فقد عقله، كان مشهد محاولة تغييرها من ابنيها "عادل إمام وإكرامي" هو الأشهر، والذي اشتهر باسم "فاتنة العجوزة".

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يا رب ولد "1984"

يضم فيلم يا رب ولد الكثير من المشاهد التي تم تداولها بسبب كثرة المواقف الكوميدية به، ولعل من أشهر مشاهد كريمة مختار في الفيلم، مشهد إخبارها للفنان فريد شوقي بأنها حامل في الشهر الرابع.

الفرح "2009"

مشهد الفنانة كريم مختار مع الفنانة سوسن بدر، التي جسدت دور الراقصة، من أشهر مشاهدها، وهي تنصح سوسن بدر بالتوقف عن الرقص.

ساعة ونص "2012"

احمينا يا رب، هي الجملة التي قالتها كريمة مختار بسبب اقتراب وقوع حادث القطار في فيلم ساعة ونص، وأصبح مادة لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في صناعة الكوميكس.