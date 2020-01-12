صورة| نيللي كريم في بيروت لتصوير مسلسل لبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
سافرت الفنانة نيللي كريم إلى لبنان من أجل تصوير دورها في مسلسل "أوقات ضائعة".
ويشارك نيللي بطولة المسلسل، الفنان اللبناني عادل كرم، وهو من 8 حلقات فقط، ويعرض عبر منصة شاهد، التابعة لمجموعة قنوات mbc.
ونشر حساب برنامج "et بالعربي" عبر صفحته على موقع إنستجرام، صورة للفنانة نيللي كريم، خلال وجودها في لبنان، لتصوير المسلسل.
وتستعد نيللي أيضا لمسلسل النصابين من بطولة آسر ياسين، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من بطولة آسر ياسين، من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكرى.
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