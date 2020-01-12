تراند اليوم : أنباء عن توقيف زوج "نانسي عجرم".. ومدير أعمالها: محاولة للابتزاز

نفى مدير أعمال المطربة اللبنانية نانسي عجرم، أنباء تم تداولها في الساعات الأولى من صباح الأحد، حول إلقاء القبض على زوجها فادي الهاشم من منزله، على خلفية إطلاقه النار على شاب سوري قيل إنه اقتحم منزلهما في الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن جيجي لامارا، قوله: "هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة، فالطبيب فادي الهاشم في منزله مع زوجته وبناته الثلاث، ولم يتم القبض عليه، ولم يتم التحقيق معه أمس السبت".

وأشار إلى أن "هناك من يحاول ابتزاز نانسي عجرم وزوجها بنشر تلك الاكاذيب"، طالبًا من وسائل الاعلام تحرى الدقة قبل نشر تلك الأخبار، احترامًا لأسرة المطربة اللبنانية وبناتها.

وقتل السوري محمد حسن الموسى، البالغ من العمر 30 عامًا بعد أن أطلق عليه الهاشم الرصاص داخل منزله فجر الأحد الماضي، وتم توقيفه بعد الحادث قبل أن يتم إطلاقه لاحقًا، مع استمرار التحقيقات في الواقعة.

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وقررت النائبة العامة الاستئنافية، القاضية غادة عون، تفريغ هاتف الهاشم إلى جانب هاتف الضحية.

واستجابة لطلب تقدم به في وقت سابق محامي أسرة القتيل، وافقت عون على الاستماع مجددًا إلى الهاشم، مع تفريغ هاتفه، وهاتف القتيل، والعمال في المنزل.

وتقرر سحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد، والتحقيق في إصابة نانسي عجرم، والاستماع الى أقوالها بهذا الخصوص وعرضها على طبيب شرعي.

وإلى جانب ذلك، سيتم فحص المنزل الذي شهد واقعة القتل، مع استدعاء زوجة القتيل والاستماع إلى أقوالها بشأن علمها بوجود تواصل أو معرفة مع قاتله.