تراند اليوم : فنانة شهيرة تعترف بغلطتها التي حرمتها من الإنجاب: «يارب سامحني»

كشفت الفنانة الشهيرة «مادلين طبر»، عن سبب عدم إنجابها، مشيرة إلى غلطتها التي أقدمت عليها طالبة السماح والمغفرة من الله.
وقالت "طبر"، خلال حلولها ضيفة ببرنامج "حديث المساء"، إن أكبر غلطة ارتكبتها في حياتها هي قرار تأجيل الإنجاب، ومن بعدها منعه تمامًا، وطالبت من الله أن يسامحها على قيامها بهذه الغلطة وأوضحت أنها طلبت من زوجها قبل الزواج تأجيل الإنجاب: "كان شرطي الوحيد إني مخلفش للموافقة على الزواج" وعاشت مادلين فترة طويلة مع زوجها من دون أولاد وبعدها انفصلا.
وأشارت إلى أن قرر تأجيل الخلفة كان بسبب زواجها وهي في السن 18 اعمًا، لكن الأمر تطور معها حتى قررت عدم الإنجاب.
كما كشفت مادلين طبر، أن نجلة شقيقتها جعلتها لا تفكر فى الخلفة، مؤكدة أنها قامت بتربية نجلة شقيقتها بعد ان طلقت شقيقتها وتركت ثلاثة أطفال.