تراند اليوم : فيديو| ابنة "أصالة" تبكي في أول ظهور لوالدتها بعد الطلاق



لم تتمالك شام الذهبي، ابنة المطربة السورية "أصالة نصري"، دموعها في أول ظهور لوالدتها منذ إعلانها قبل أيام طلاقها من المخرج طارق العريان.

جاء ذلك خلال حضورها الحفل الذي أحيته "أصالة"، وهو الأول بعد إعلان طلاقها رسميًا في القاهرة.

وظهر التأثر بوضوح على "شام الذهبي" أثناء غناء والدتها أغنية، "بين إيديك" وهي الأغنية التي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، إخراج طارق العريان، والذي شارك فيه دون أن يظهر وجهه.

وجاء ظهور "أصالة" خلال إحياء حفل غنائي بأحد الفنادق بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وخاطبت الجمهور، قائلة: "أنتك بس أحبائي".

وعبرت "أصالة" عن تماسكها بعد أيام من إعلانها طلاقها، وتوجهت إلى جمهورها عبر حسابها على موقع "تويتر"، قائلة: "كلّي إمتنان لمحبّتكم ودفئ مشاعركم وطيب كلماتكم ????????????????????????شكراً لكلّ قلب احتواني".

وأضافت: "وأعتذر منّ من بكى منكمّ عليّ ، أو منّ أجلي، وأصّدُقُكُمّ أنّني لامخذولة ولا مكسورة، ولست ضعيفة أنا قويّة، أتنفّس بشكل طبيعي ولايسرح خيالي، لمّ تنطفئ في عيني الحياة، هي فقط تبدّلت بعض الأماكن".

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وكانت "أصالة" أعلنت قبل أيام، انفصالها عن زوجها طارق العريان بعد زواج دام 13 عامًا.

وقالت أصالة في منشور عبر حسابها على إنستجرام، "صباح الخير ...بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى".

وتابعت: "وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

إعلان "أصالة" نبأ طلاقها، جاء بعد أن كانت نفت سابقًا طلاقها، ونشرت صورة جمعتهما سويًا عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام".

وكانت تقارير تحدثت عن اكتشاف "أصالة" خيانة زوجها مع الفنانة نسرين طافش، لكن أصالة لم تتطرق إلى أسباب الطلاق، كما أن "طافش" نفت هذه الأنباء.