تراند اليوم : قصة النهاية المأساوية لبطل مسرحية "شاهد مشافش حاجة" مع عادل إمام

يحمل شهر يناير ذكرى خاصة ومهمة لمحبي مسرحية "شاهد مشافش حاجة" التي قام ببطولتها الفنان عادل إمام.

و في شهر يناير عام 1922 وُلد الفنان "نظيم شعراوي" الذي قام بدورًا لا يُنسى في هذه المسرحية.

وبدأ الفنان نظيم شعراوي حياته الفنية نهاية الأربيعنيات ، وحقق شهرة

معقولة بأعماله المسرحية مع الفنان فؤاد المهندس لكنه بعد ذلك نال شهرة

واسعة بمسرحية "شاهد مشافش حاجة".

لكن نهاية "شعراوي" لم تكن مبهجة مثل مسرحياته ، حيث تعرض في أواخر أيامه لوعكة صحية لدرجة أنه اضطر لتأدية دوره في مسلسل "الرجل الآخر" مع الفنان نور الشريف على كرسي متحرك.

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وبعدها بفترة أعلن اعتزاله الفن واختفى عن الأضواء وبخاصة أنه عانى من آلام مبرحة في جسده ولم يعد يستطيع الحركة أو الخروج من المنزل فضلا عن إصابته بالزهايمر.

وابتعدت الأضواء عن "شعراوي" ولم يكن أحد من الفنانين يزوره في منزله سوى قلائل أبرزهم تامر حسني ، و دلال عبد العزيز ، و روجينا و زوجها أشرف زكي.

و توفي "شعراوي" عام 2010 عن عمر يناهز 88 سنة.

