كيم كاردشيان تتعاطف مع لص قام بالسطو على صيدلية

عبرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية الشهيرة كيم كادرشيان عن تعاطفها مع سارق قام بالسطو على صيدلية. وشاركت كاردشيان عبرر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” خبر يحتوي على تفاصيل سرقة رجل لصيدلية حيث قام بترك رسالة كتب عليها: “أسف لدي طفل مريض” في إشارة أنه لا يمتلك ثمن العلاج وأرفقت كيم كاردشيان إيموجي “قلب مكسور” كإشارة لتعاطفها مع حالة اللص الإنسانية.

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