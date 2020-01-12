بالفيديو: تفاصيل أبرز عمليات السطو على منازل الفنانين

نشرت مجلة سيدتي تقرير مصور عن أبرز عمليات السطو على منازل الفنانين وذلك بعد عملية السطو على منزل نانسي عجرم. شاهدوا المقطع التالي لتتعرفوا على التفاصيل”:

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