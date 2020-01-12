ميرنا وليد - بيروت - كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن دوقة ساسيكس ​ميغان ماركل​ زوجة الأمير هاري وافقت على تسجيل تعليق صوتي لصالح ديزني مقابل أن تتبرع الشركة لجمعية خيرية معنية بحماية الأفيال وذلك بعد ان استقالت من الحياة الملكية لقضاء المزيد من الوقت في أميركا الشمالية و"العمل على أن يصبحا مستقلين ماديا".

ولم تقدم الصحيفة أي تفاصيل عن التعليق الصوتي الذي ستسجله ميغان وان كان مسلسلا او دعاية الا انها اكدت أن ديزني ستقدم تبرعا في المقابل لجمعية "أفيال بلا حدود" الخيرية ولم يصدر اي تاكيد من جهة ميغان.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعتزالها الحياة الملكية...ميغان ماركل توقع عقداً مع ديزني فهل تعود الى التمثيل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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