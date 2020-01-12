عود رابح صقر في المزاد ويحقق رقماً ضخماً - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان السعودي ​رابح صقر​ ليلة السبت حفلاً غنائياً ضمن فعاليات "شتاء الرياض" تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه و التي تحت عنوان" ليلة صقر الأغنية الخليجية" في مسرح الفنان محمد عبده بالرياض.

وتم تنظيم مزاد علني لبيع عوده ووصل سعره الى 900 الفن ريال سعودي أمام الجمهور في السعودية والوطن العربي الذي شارك في اقتناء عود الفنان السعودي رابح صق.

|وقال رابح عن عوده: "هذا العود يعتبر من أصدق أصدقائي، ولحنت به أجمل ألحاني، وهو غالٍ عليّ، وظل يرافقني طوال مسيرتي الفنية منذ عام 2014، وكلي ثقة أن من سيحصل عليه سيكمل ما بدأت به". وأضاف: "العود هو الأصدق، وهذا العود لحنت عليه أغنيات أنت ملك، والنجم البعيد، وعلى كيفك، والصمت، ولحنت عليه أغنية ولا فاضي للفنان عبدالمجيد عبدالله".

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