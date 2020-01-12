عود رابح صقر يحقق مليون ريال في المزاد.. وتوقعات بسعر أعلى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحيا الفنان السعودي رابح صقر حفله الغنائي ضمن حفلات شتاء الرياض السبت، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه و التي تأتي تكريماً له على مسيرته الحافلة بالنجاحات والإنجازات الفنية تحت عنوان" ليلة صقر الأغنية الخليجية" وذلك ضمن حفلات "ليالي الأساطير" في مسرح الفنان محمد عبده بالرياض.

ووصل سعر عود الفنان السعودي ما يقارب المليون ريال حتى اللحظة، حيث تم عرضه في مزاد علني بليلة صقر الأغنية الخليجية، إذ فتحت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات الباب أمام الجمهور في السعودية والوطن العربي للمشاركة في اقتناء عود الفنان السعودي رابح صقر.

وتفاعل جمهور الفنان رابح صقر مع الأغاني التي أداها في ليلته، فيما اشتعل المزاد على عوده بشكل كبير ليصل المليون ريال سعودي، هذا ويتنبئ كثيرون بأن يصل سعره برقم أعلى من ذلك بكثير.

ونشر حساب شركة "روتانا" عبر "تويتر": "مين وده يقتني عود صقر الأغنية الخليجية؟، عود لحن #رابح_صقر على أوتاره أجمل أغانيه التي عشقناها لتحظوا بفرصة اقتنائه يمكنكم التسجيل في المزاد في موقع الحفل غدًا.

وقال رابح عن عوده: "هذا العود يعتبر من أصدق أصدقائي، ولحنت به أجمل ألحاني، وهو غالٍ عليّ، وظل يرافقني طوال مسيرتي الفنية منذ عام 2014، وكلي ثقة أن من سيحصل عليه سيكمل ما بدأت به".

وأضاف: "العود هو الأصدق، وهذا العود لحنت عليه أغنيات أنت ملك، والنجم البعيد، وعلى كيفك، والصمت، ولحنت عليه أغنية ولا فاضي للفنان عبدالمجيد عبدالله".

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وغرد رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ عبر تويتر: "اليوم أكرم فنان غالي على قلبي، وموسيقار كبير قدّم الكثير للمملكة العربية السعودية والخليج".

وكانت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية قد أعلنت ، عن تأجيل حفل الفنان رابح صقر، "ليلة صقر الأغنية الخليجية"، والتي كان مقرراً لها الجمعة 10 يناير على مسرح محمد عبده في البوليفارد بالرياض، إلى السبت 11 يناير ، بسبب خسوف القمر ..

وتضمنت ليلة صقر معرضاً خاصاً يحتوي على أهم مقتنيات الفنان رابح صقر التي لم يسبق أن تم عرضها، والتي شارك بها فنياً على المستويين المحلي والعربي.

ويعد النجم السعودي رابح صقر، أحد أشهر وأبرز مطربي السعودية والخليج والعالم العربي. ونجح خلال مسيرته الفنية الرائعة في تحقيق شعبية كبيرة في المملكة ودول الخليج، حتى لقب بموسيقار الخليج بسبب جمعه ما بين الغناء والتلحين، وهو يتمتع بموهبة فذة وحس مرهف وشغف كبير بالفن والغناء مما جعله نجماً ساطعاً واسماً كبيراً في عالم الغناء العربي.