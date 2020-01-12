خالد النبوي يكشف أن دوره في فيلم "يوم وليلة" مختلف تمامًا عن خالد صالح

علق الفنان خالد النبوي على مقارنة البعض بين تجسيده، وتجسيد الفنان الراحل خالد صالح لشخصية أمين الشرطة على شاشة السينما، وهو الدور الذي يلعبه النبوي في فيلمه الجديد "يوم وليلة".وفي تصريحات عرضها برنامج "The Insider بالعربي"، قال خالد النبوي إنه يتمنى أن يشاهد الجمهور الفيلم حتى يقرروا بأنفسهم ما إذا كان الدوران متشابهان أم لا، لكن الدور الذي يقدمه لا علاقة له إطلاقا بما قدمه خالد صالح.



وأضاف خالد النبوي أن خالد صالح قدم دورا رائعا، وهو ممثل رائع يحبه ويفتقده، وعلى العكس، يسعده أن يكون أحد أدواره سببا في حديث الناس عن دور لخالد صالح.يذكر أن خالد صالح جسد شخصية أمين الشرطة "حاتم" في فيلم "هي فوضى؟"، الذي عرض لأول مرة عام 2007، بينما يجسد خالد النبوي في "يوم وليلة" أيضا شخصية أمين شرطة يدعى "منصور الدهبي".

وتدور أحداث "يوم وليلة" على مدار يوم واحد في الحي الشعبي الشهير بالقاهرة السيدة زينب، وهو من بطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد.الفيلم من إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي، وشركة الريماس ‏للإنتاج الفني، وتأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

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