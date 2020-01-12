ابنة أصالة تبكي تأثراً بحفل والدتها

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""الخليج 365"" من بيروت: بكت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة خلال الحفل الأول الذي أحيته والدتها في القاهرة بعيد إعلان انفصالها رسمياً عن المخرج طارق العريان. وذلك خلال تقديمها لأغنية "بين إيديك" التي حملت ذكريات رومانسية بين والدتها وطليقها "العريان" مخرج الكليب الذي شارك في الكليب دون أن يظهر وجهه.

فيما يلي رابط فيديو كليب الأغنية الذي شارك فيه العريان بمشاهد رومانسية مع طليقته



ورغم تماسك أصالة خلال أدائها، يبدو أن ابنتها شعرت بعمق مشاعر والدتها وأذرفت الدمع تأثراً في لحظات التقطتها الكاميرات.