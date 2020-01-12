شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة مع دينا الشربيني في "لعبة النسيان" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة هنا شيحة أنها انضمت لمسلسل "لعبة النسيان" مع الفنانة دينا الشربينى المقررعرضه فى السباق الرمضاني المقبل، ورفضت الإفصاح عن دورها مؤكدة أن الشخصية ستكون مؤثرة لدى الجمهور، لافتة إلى أنها ستبدأ تصوير مشاهدها الأولى من أحداث المسلسل بعد أسبوعين فى الديكورالخاص بالعمل، المسلسل من تأليف تامر حبيب، وإخراج هانى خليفة.

مسلسل "لعبة النسيان" مأخوذ عن فورمات إيطالية، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، ومن المقرر أن تعلن الجهة المنتجة عن أسماء الممثلين خلال الأيام المقبلة، خاصة أن هناك رغبة للبدأ فى تصوير المسلسل نهاية الشهر الجارى، للمنافسة في السباق الرمضانى المقبل.

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وكانت أخر أعمال هنا شيحة مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" فى حدوتة "اتفضلوا فى الصالون" والتى جسدت فيها شخصية دارين التي تعمل رسامة، وتتعرض لكثير من المواقف، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، وشاركها البطولة فراس سعيد وأحمد جمال وأحمد رفعت، ونانسي صلاح.

وظهرت فى دراما رمضان الماضى كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" مع النجمة دنيا سمير غانم، تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى وشارك فى بطولة العمل كل من سلوى محمد على وشيماء سيف وهشام ماجد ومحمد سلام وبيومى فؤاد وأخرون.







