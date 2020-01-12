شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المهندس يحيي حفلا غنائيا بعنوان "ليلة البرنس" بموسم الرياض 17يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب ماجد المهندس حفلا غنائيا داخل المملكة العربية السعودية، والتى ستكون بمثابة احتفال بمسيرته الفنية حيث تحمل اسم "ليلة البرنس"، الجمعة الموافق17 من ينايرالجارى، والذى ترعاه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، ويقدم عددا من أغنياته الخليجية.

من ناحية أخرى انتهى ماجد المهندس من تسجيل ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "شهد الحروف" يشمل 10 أغانى متنوعة من ضمنهم أربع أغانيات من ألحان الموسيقار طلال، وإشراف خالد أبو منذر، في تعاون شعاره الطرب والأصالة على أن تطرح أول 4 أغنيات خلال الأيام القليلة القادمة ويتبعها باقي الأغاني حسب خطة طرح أعدتها الشركة المنتجة للترويج للألبوم، والأغنيات الأربعة هى "شهد الحروف" من كلمات بدر بن عبدالمحسن ، "ياللي أحبك موت" كلمات فهد بن خالد، "جفن الليل" كلمات بدربن عبدالمحسن " لحظة هواي" كلمات دايم السيف .

وأكد ماجد المهندس، عن امتنانه بالتعاون الأول مع الموسيقار طلال وتقديم ٤ أغنيات من ألحانه، واصفاً التجربة بالرائعة، مشيراً إلى أنه وقع في غرام الأغنية منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها، من خلال سعيه الدائم لتقديم فن غنائي يناسب ذوق الجمهور، وأنه متفائل بالعمل الذي يحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة .

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وطرح المطرب ماجد المهندس أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "كل السماء"، عبرقناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من كلمات فهد، وألحان أحمد الهرمى، وتوزيع زيد نديم، وحققت نسب مشاهدة عالية حتى الآن.

يذكر أن ماجد المهندس طرح آخرأغنية "هذى جدة"، على يوتيوب، وهى بمثابة هدية منه إلى عروس البحر الأحمر، من كلمات عبد الله الملحم، ألحان فايز السعيد، توزيع موسيقى زيد نديم، مكس وماستر جاسم محمد، إضافة إلى أغنية " أوقعلك عقد"، من كلمات محمد الواصف، ألحان على جاسم، توزيع أحمد المهندس، مكس وماستر جاسم محمد.