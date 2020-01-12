عرض مسلسل «أخوة التراب» عن التاريخ الأسود للعثمانيين في سوريا على TeN

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تعرض قناة TeN مسلسل «أخوة التراب» الذي يكشف التاريخ الأسود للعثمانيين في سوريا، بدءا من اليوم الأحد، يوميا في الساعة الرابعة عصرًا.

المسلسل ملحمة تاريخية تحكي قصة الثورة العربية في سوريا، التي اندلعت ضد الاتحاديين، الذين سيطروا على الحكم داخل الدولة العثمانية، وعزلهم للسلطان عبد الحميد الثاني وبعد ان اضطهدوا العرب وتعصبهم للقومية التركية، وذلك في إطار درامي ملحمي.

«أخوة التراب» من إخراج المخرج السوري نجدة إسماعيل أنزور، وبطولة: أيمن زيدان، وسوزان نجم الدين، ومروان فرحات، وسامر المصري، وعزة البحرة.