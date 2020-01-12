تيم حسن يكشف موعد عرض "العميد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: كشف الفنان تيم حسن عن موعد بدء عرضه مسلسله العميد، عبر حسابه على إنستجرام. وكتبت تيم: "موعدكم مع العميد يوم الخـميـس 16 يناير على تطبيق شاهد، إن شاء الله تحبوه". مسلسل العميد من تأليف وإخراج باسم السلكا، وبطولة كاريس بشار وبديع أبو شقرا وأنجو ريحان وكميل سلامة ومعن عبدالحق.

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