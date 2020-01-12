صور| محمود حجازي وهاجر أحمد في كواليس "الأخ الكبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان محمود حجازي صورًا، تجمعه بالفنانة هاجر أحمد من كواليس تصوير مسلسل "الأخ الكبير"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وعلق حجازي على الصور: "كريم وفريدة، مسلسل الأخ الكبير، تأليف أحمد عبدالفتاح". مسلسل "الأخ الكبير" بدأ عرضه يوم 4 يناير الجاري، وينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز.

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