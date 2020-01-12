صور| نجلاء بدر بفستان أزرق في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
خضعت الفنانة نجلاء بدر لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وظهرت بدر في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستان أزرق اللون، ونالت الصور إعجاب متابعيها.
وتواصل الفنانة نجلاء بدر تصوير مشاهدها في مسلسل "الفتوة"، التي تقع أحداثه في حي الجمالية، ويبرز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة، ومن إنتاج شركة سينرجي.
والمسلسل بطولة ياسر جلال، أحمد السعدني، رياض الخولي، مي عمر، محمود حافظ، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.
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