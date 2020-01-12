- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تنضم لـ "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز في رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وفى سياق متصل، يواصل مؤلف العمل عمرو محمود ياسين كتابة حلقات المسلسل، حيث سلم أول 5 حلقات من العمل، الذى تدور أحداثه فى إطار إجتماعى تشويقى، على أن يسلم باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن رغبة الجهة المنتجة فى بدء تصويرالمسلسل والانتهاء منه فى اٌقرب وقت تمهيدا لعرضه فى رمضان المقبل.
مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.
وفى سياق آخر، يعرض حالياً لسوسن بدر، مسلسل "بخط الإيد" بطولة النجم أحمد رزق، على شاشة dmc، من إنتاج شركة سينرجى، ولاقى نجاحاًوصدى واسعاً منذ عرض الحلقات الأولى، لاسيما أن المسلسل يتناول قضية الرجل والمرأة وهى قضية تهم أغلب البيوت المصرية، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "إزى الصحة" عام 2017 .
كانت هذه تفاصيل خبر سوسن بدر تنضم لـ "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز في رمضان المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.