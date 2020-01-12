فن ومشاهير

سوسن بدر تنضم لـ "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز في رمضان المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة القديرة سوسن بدرعلى المشاركة فى بطولة مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر أن تخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث تعد سوسن ثالث المنضمين لأسرة المسلسل بعدما انضم كل من الفنان شريف منير والفنان كريم فهمى، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، إذ تجرى الشركة المنتجة حالياً إبرام باقى التعاقدات مع الممثلين.

 

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وفى سياق متصل، يواصل مؤلف العمل عمرو محمود ياسين كتابة حلقات المسلسل، حيث سلم أول 5 حلقات من العمل، الذى تدور أحداثه فى إطار إجتماعى تشويقى، على أن يسلم باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن رغبة الجهة المنتجة فى بدء تصويرالمسلسل والانتهاء منه فى اٌقرب وقت تمهيدا لعرضه فى رمضان المقبل.

 

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

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وفى سياق آخر، يعرض حالياً لسوسن بدر، مسلسل "بخط الإيد" بطولة النجم أحمد رزق، على شاشة dmc، من إنتاج شركة سينرجى، ولاقى نجاحاًوصدى واسعاً منذ عرض الحلقات الأولى، لاسيما أن المسلسل يتناول قضية الرجل والمرأة وهى قضية تهم أغلب البيوت المصرية، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "إزى الصحة" عام 2017 .

 

 

 

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