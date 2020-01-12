شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم سعيد: ردود أفعال "تفتح الشباك" فاقت توقعاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم هيثم سعيد، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية "تفتح الشباك"، الذى طرحها منذ يومين وحققت نسب مشاهدة عالية حتى الآن، مشيرا إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاته، متمنيا أن يحقق الألبوم النجاح أثناء طرحه خلال الأيام المقبلة والأغنية من كلمات سلمى رشيد، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع الموسيقى زووم.

من ناحية أخرى انتهى هيثم من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائى الجديد، الذى يحمل اسم "يوم 30"، المقرر طرحه كاملا خلال الشهر الحالى ويضم 8 أغانى متنوعة بواقع أغنية كل 5 أيام على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويراهن هيثم على الألبوم بحسب تعبيره، لكونه يقدم من خلاله شكل جديد ومختلف فى الكلمات والموسيقى غير الذى قدمها فى جميع أغانيه السابقة، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين.

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وأطلق هيثم أول أغنية من ألبومه الجديد المنتظر، بعنوان "أكتر" وهى من كلمات عمرو المصرى، ألحان أحمد يوسف وتوزيع مونتى، تعاون هيثم فى الفيديو مع المخرج إبراهيم كسروانى وإسماعيل براده والمصمّمة ريتا موصللى، ويعد هيثم من المطربين الذين حققوا تواجد مقبولا على الساحة الغنائية، منذ أن قدم أغنية "هما مالهم بينا يا ليل"، ولكنه أختفى سنوات طويلة، ثم عاد ليظهر من جديد، ليتغيب مرة أخرى قبل أن يعود بأغنية "أكثر".





يذكر أن آخر أعمال هيثم سعيد أغنية "500 سكة"، والتى طرحت في عيد الحب الماضي، وكلمات الأغنية تقول "من يوم ماغبتى وقلبى رافض إنه يهدى سايبه فى حياتى ألف أزمة وألف عقدة مش قادر أقتنع إنك أنتى ماضى عدى وأمر واقع لازم أقبل بيه".

وكان هيثم سعيد قد اشتهر من خلال أغنيته "هما ما لهم بينا ياليل"، وهو أحد نجوم برنامج سوبر ستار، وأصدر من قبل ألبومات من ضمنها "مش بس كلام" وألبوم "لإمتى"، كما شارك فى عدد من الأعمال التمثيلية، كان من ضمنها فيلم "رامى الاعتصامى" وغيره.