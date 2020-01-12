شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تدخل 2020 بمسلسلين وفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الفنانة عبير صبرى العام الجديد 2020 بنشاط فنى كبير، حيث بدأت مؤخراً تصوير دورها فى الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" مع المخرج محمد النقلى، حيث تستكمل دورها الذى ظهرت به فى الجزء الثانى بعدما التحقت بأسرة العمل للظهور كضيفة شرف بعدما جسدت شخصية فتاة تعيش في القاهرة وتربطهما علاقة حب بمروان- مجدي كامل، الا أن دورها فى الجزء الجديد أصبح أحد أدوار البطولة.



عبير صبرى

مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسى، سوسن بدر، عبير صبرى، مجدى كامل، داليا مصطفى، حجاج عبد العظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، وحسناء سيف الدين، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وشارك فى الجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى وينتمى لمسلسلات الـ60 حلقة.



عبير صبرى

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وفى سياق متصل تصور عبير صبرى مشاهدها فى مسلسل "الأخ الكبير" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، مع محمد رجب والذى انطلق عرضه يوم 4 يناير الجاري، ويشارك فى بطولته آيتن عامر، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد آخر من الفنانين وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.



عبير صبرى

كما تشارك عبير كذلك فى فيلم " طلعت حرب 2" مع المخرج مجدى أحمد على والذى بدأته فى شهر ديسمبر من العام الماضى وتستكمله حالياً بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم سمير صبرى وأحمد وفيق ومصطفى فهمى وسمير صبرى ودلال عبد العزيز، ومحمود قابيل وسهر الصايغ وميدو عادل وتدور أحداثه فى منزل بحى طلعت حرب فى وسط البلد.