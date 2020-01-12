ميرنا نور الدين وأحمد رزق في كواليس "بخط الإيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، جمهورها بصورة تجمعها بالفنان أحمد رزق، من كواليس تصوير مسلسل "بخط الإيد"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت ميرنا فى الصورة بصحبة بطل العمل الفنان أحمد رزق، من أمام البحر بأحد الأماكن الساحلية. والمسلسل من بطولة أحمد رزق، إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، خالد كمال، صفاء جلال، محمد محمود، محمد حاتم، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، ومن سيناريو وحوار هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.

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