صور| درة بإطلالة شتوية في ملاهي "winter wonderland"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة التونسية درة مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت درة في الصور بإطلالة شتوية، من داخل ملاهي winter wonderland بحديقة zed الشيخ زايد. وشاركت درة، مؤخرا، في مسلسل "بلا دليل"، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وبطولة خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، ديانا هشام، جمال عبدالناصر.

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