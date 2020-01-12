إليكم ترشيحات جوائز BRIT AWARDS 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2020 04:40 صباحاً - أعلنت الليلة أسماء الترشيحات لحفل جوائز BRIT AWARDS 2020 الذي سيقام في منتصف الشهر المقبل ، حيث ستجري فعاليات الحفل رقم أربعين.
وتعتبر جوائز BRIT AWARDS الجوائز البريطانية المخصصة من قبل الصناعة البريطانية للتسجيلات الصوتية لتكريم موسيقى البوب.
ستشهد هذا العام مجموعة كبيرة من الموسيقيين الموهوبين الذين يتنافسون للفوز بواحدة من الجوائز المرموقة مثل جاستن بيبر وستورمزي ولويس كابالدي.
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ومن بين الأسماء الموهوبة المرشحة للفوز بجائزة أفضل فنان موهوب كل من مايلي سايروس وإد شيران وسام سميث.
بينما يأمل آخرون الفوز لألبوم السنة مثل Harry Styles و Dave و Michael Kiwanuka.
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نكشف هنا القائمة الكاملة للمرشحين لجائزة بريت BRIT قبل الليلة الكبيرة التي ستجري فعالياتها في 18 شباط/فبراير المقبل :
Song Of The Year
AJ Tracey with "Ladbroke Grove"
Calvin Harris & Rag'N'Bone Man with "Giant"
Dave with "Location" ft. Burna Boy
Ed Sheeran & Justin Bieber with "I Don't Care"
Lewis Capaldi with "Someone You Loved"
Mabel with "Don't Call Me Up"
Mark Ronson with "Nothing Breaks Like a Heart" ft. Miley Cyrus
Sam Smith with "Dancing With a Stranger"
Stormzy with "Vossi Bop"
Tom Walker with "Just You and I"
Best New Artist
Aitch
Dave
Lewis Capaldi
Mabel
Sam Fender
Male Solo Artist
Dave
Harry Styles
Lewis Capaldi
Michael Kiwanuka
Stormzy
Female Solo Artist
Charli XCX
FKA Twigs
Freya Ridings
Mabel
Mahalia
Best Group
Bastille
Bring Me The Horizon
Coldplay
D-Block Europe
Foals
International Female Solo Artist
Ariana Grande
Billie Eilish
Camila Cabello
Lana Del Ray
Lizzo
International Male Solo Artist
Bruce Springsteen
Burna Boy
Tyler, the Creator
Dermot Kennedy
Post Malone
Album Of The Year
Stormzy with Heavy is the Head
Michael Kiwanuka Kiwanuka
Lewis Capaldi's Divinely Uninspired to a Hellish Extent
Harry Styles' Fine Line
Dave with Psychodrama
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