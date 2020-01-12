فن ومشاهير

إليكم ترشيحات جوائز BRIT AWARDS 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2020 04:40 صباحاً - أعلنت الليلة أسماء الترشيحات لحفل جوائز BRIT AWARDS 2020  الذي سيقام في منتصف الشهر المقبل ، حيث ستجري فعاليات الحفل رقم أربعين.

وتعتبر جوائز BRIT AWARDS الجوائز البريطانية المخصصة من قبل الصناعة البريطانية للتسجيلات الصوتية لتكريم موسيقى البوب.

ستشهد هذا العام مجموعة كبيرة من الموسيقيين الموهوبين الذين يتنافسون للفوز بواحدة من الجوائز المرموقة مثل جاستن بيبر وستورمزي ولويس كابالدي.

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ومن بين الأسماء الموهوبة المرشحة للفوز بجائزة أفضل فنان موهوب كل من مايلي سايروس وإد شيران وسام سميث.

بينما يأمل آخرون الفوز لألبوم السنة مثل Harry Styles و Dave و Michael Kiwanuka.

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نكشف هنا القائمة الكاملة للمرشحين لجائزة بريت BRIT قبل الليلة الكبيرة التي ستجري فعالياتها في 18 شباط/فبراير المقبل :


Song Of The Year


AJ Tracey with "Ladbroke Grove"

Calvin Harris & Rag'N'Bone Man with "Giant"

Dave with "Location" ft. Burna Boy

Ed Sheeran & Justin Bieber with "I Don't Care"

Lewis Capaldi with "Someone You Loved"

Mabel with "Don't Call Me Up"

Mark Ronson with "Nothing Breaks Like a Heart" ft. Miley Cyrus

Sam Smith with "Dancing With a Stranger"

Stormzy with "Vossi Bop"

Tom Walker with "Just You and I"


Best New Artist


Aitch

Dave

Lewis Capaldi

Mabel

Sam Fender


Male Solo Artist


Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Michael Kiwanuka

Stormzy

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Female Solo Artist



Charli XCX

FKA Twigs

Freya Ridings

Mabel

Mahalia


Best Group


Bastille

Bring Me The Horizon

Coldplay

D-Block Europe

Foals


International Female Solo Artist


Ariana Grande

Billie Eilish

Camila Cabello

Lana Del Ray

Lizzo


International Male Solo Artist


Bruce Springsteen

Burna Boy

Tyler, the Creator

Dermot Kennedy

Post Malone


Album Of The Year


Stormzy with Heavy is the Head

Michael Kiwanuka Kiwanuka

Lewis Capaldi's Divinely Uninspired to a Hellish Extent

Harry Styles' Fine Line

Dave with Psychodrama

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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