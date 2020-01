إليكم ترشيحات جوائز BRIT AWARDS 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2020 04:40 صباحاً - أعلنت الليلة أسماء الترشيحات لحفل جوائز BRIT AWARDS 2020 الذي سيقام في منتصف الشهر المقبل ، حيث ستجري فعاليات الحفل رقم أربعين.



وتعتبر جوائز BRIT AWARDS الجوائز البريطانية المخصصة من قبل الصناعة البريطانية للتسجيلات الصوتية لتكريم موسيقى البوب.



ستشهد هذا العام مجموعة كبيرة من الموسيقيين الموهوبين الذين يتنافسون للفوز بواحدة من الجوائز المرموقة مثل جاستن بيبر وستورمزي ولويس كابالدي.

ومن بين الأسماء الموهوبة المرشحة للفوز بجائزة أفضل فنان موهوب كل من مايلي سايروس وإد شيران وسام سميث.



بينما يأمل آخرون الفوز لألبوم السنة مثل Harry Styles و Dave و Michael Kiwanuka.

نكشف هنا القائمة الكاملة للمرشحين لجائزة بريت BRIT قبل الليلة الكبيرة التي ستجري فعالياتها في 18 شباط/فبراير المقبل :



Song Of The Year



AJ Tracey with "Ladbroke Grove"



Calvin Harris & Rag'N'Bone Man with "Giant"



Dave with "Location" ft. Burna Boy



Ed Sheeran & Justin Bieber with "I Don't Care"



Lewis Capaldi with "Someone You Loved"



Mabel with "Don't Call Me Up"



Mark Ronson with "Nothing Breaks Like a Heart" ft. Miley Cyrus



Sam Smith with "Dancing With a Stranger"



Stormzy with "Vossi Bop"



Tom Walker with "Just You and I"



Best New Artist



Aitch



Dave



Lewis Capaldi



Mabel



Sam Fender



Male Solo Artist



Dave



Harry Styles



Lewis Capaldi



Michael Kiwanuka

Stormzy

Female Solo Artist





Charli XCX



FKA Twigs



Freya Ridings



Mabel



Mahalia



Best Group



Bastille



Bring Me The Horizon



Coldplay



D-Block Europe



Foals



International Female Solo Artist



Ariana Grande



Billie Eilish



Camila Cabello



Lana Del Ray



Lizzo



International Male Solo Artist



Bruce Springsteen



Burna Boy



Tyler, the Creator



Dermot Kennedy



Post Malone



Album Of The Year



Stormzy with Heavy is the Head



Michael Kiwanuka Kiwanuka



Lewis Capaldi's Divinely Uninspired to a Hellish Extent



Harry Styles' Fine Line



Dave with Psychodrama