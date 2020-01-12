بالفيديو: أول ظهور ‏للفنان عبدالكريم عبدالقادر بعد إجراء عملية القلب في لندن

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عن آخر تطورات الحالة الصحية لمواطنها الفنان عبدالكريم عبدالقادر؛ بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا. وقالت السعيد عبر حسابها على ”تويتر“، ”‏أبشركم الفنان الكبير ‎عبدالكريم عبدالقادر بأحسن حال.. أجرى قسطرة في القلب في ‎لندن والحمد لله أهو الآن في أحسن حال وكل الشكر لصاحب السمو حفظه الله ولمعالي وزير الصحة النشيط“.

كما ظهر الفنان القدير عبد الكريم عبد القادر في مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطمئن فيه محبيه وجمهوره على صحته بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب أجراها في لندن. وكان الفنان الكويتي خضع للعديد من الفحوصات الطبية؛ إثر تعرضه لأزمة صحية ناتجة عن انسداد في شرايين القلب. والفنان عبدالكريم عبدالقادر صاحب الأغنية الشهيرة ”الصوت الجريح“، وطرح مؤخرا ميني ألبوم بعنوان ”بالحيل أحبك“.