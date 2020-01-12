تراند اليوم : بالفيديو.. آخر تطورات قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم

توك شو

كشف الصحفى اللبنانى سعيد حريري، آخر تطورات قضية اقتحام فيلا المطربة اللبنانية نانسى عجرم، قائلاً: “تقرير الطب الشرعي أكد اليوم أنه تم إطلاق 17 طلقة على اللص”.

وتابع حريري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “MBC مصر”، مساء اليوم السبت: “محامى زوج الفنانة نانسى عجرم برّأ تصرف موكله فادى الهاشم بأنه تعرض لوهلة عصبية خاصة وان السارق كان مقنع وبحوزته مسدس، أى يستخدم كل الأدوات التى تؤكد أنه لص”.

وعن حقيقة الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، التى تشير إلى معرفة سابقة بين عائلة نانسى عجرم واللص، أوضح الصحفى اللبنانى: “الصور المتداولة مغلوطة والهدف منها التضليل”.