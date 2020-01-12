الموت يفجع محمد منير في أقرب شخص إليه

غيب الموت قبل قليل محمود أبا يزيد الشهير بمحمود منير، مدير أعمال المطرب محمد منير وزوج شقيقته وابن عمه في إحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم في مسجد الحصري بأكتوبر، بحضور منير الذي عانى هو الآخر من وعكة صحية طوال الأيام الماضية أجبرته على الغاء حفله الأول في العام 2020 لأجل غير مسمى. Advertisements الراحل عمل مديرا لأعمال محمد منير طوال السنوات الماضية بالإضافة لكونه زوج شقيقته وابن عمه، وتعرض لوعكة صحية طارئة في الأيام الأخيرة وتوفى فجر اليوم السبت، ولم يعلن بعد موعد قبول العزاء، كما لم تكشف العائلة عن مكان الدفن وهل سيتم نقل الجثمان إلى مسقط راسه بصعيد مصر بعد صلاة الجنازة أم سيدفن في القاهرة.

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