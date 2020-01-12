فيديو: بهذا اللوك ستظهر نادين نجيم في مسلسلها "عشرين عشرين"

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كشفت الفنانة نادين نجيم عن اللوك الذي ستطل به في مسلسلها الجديد "عشرين عشرين" الذي سوف يعرض في الموسم الرمضاني 2020
ونشرت نادين مقطع فيديو وهي تخضع لقصة الشعر الجديدة وتمنت ان تعجب الجمهور كما طالبت من المتابعين ان يبدوا رأيهم بإطلالتها الخاصة برمضان.
نادين حافظت على طول شعرها ولكنها اعتمدت غرة قصيرة متدرجة وبدت راضية عن اللوك الجديد.
يذكر أن نادين نجيم ستباشر تصوير مسلسل "عشرين عشرين" خلال اليومين المقبلين، وهو من بطولتها إلى جانب الممثل قصي خولي، ومجموعة من النجوم اللبنانيين والسوريين. وهذا العمل من كتابة بلال شحادات ونادين جابر و إخراج فيليب اسمر وإنتاج شركة الصباح.
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