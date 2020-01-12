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أكدت فاطمة الموسى زوجة محمد الموسى الذي قتل في فيلا نانسي عجرم و زوجها الدكتور فادي الهاشم، أن زوجها كان يعمل في الفيلا على عكس ما قالت نانسي وعائلتها .
وأضافت الموسى في أول تصريح إعلامي لها لإذاعة " شام إف إم " السورية : ذهبت إلى تحري جونيه للتحقيق وقدمت إفادتي و أؤكد أن زوجي محمد كان يعمل عندهم في الفيلا و أنهم وعدوه براتب ثمانمائة دولار أمريكي بالإضافة إلى تأمين سكن للعائلة " .
وحملت الموسى مسؤولية مقتل زوجها للدكتور الهاشم و لكل من يثبت تورطه في الجريمة حسب تعبيرها .
وكانت والدة القتيل قد اكدت أن الشاب الذي ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة ليس ابنها و أنهم لن يسكتوا عن حقهم مناقضة كلام شقيقها الذي اكد ان ااشاب هو محمد نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة القتيل في فيلا نانسي عجرم تؤكد : زوجي كان يعمل لديهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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