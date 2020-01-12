زوجة القتيل في فيلا نانسي عجرم تؤكد : زوجي كان يعمل لديهم



أكدت فاطمة الموسى زوجة محمد الموسى الذي قتل في فيلا نانسي عجرم و زوجها الدكتور فادي الهاشم، أن زوجها كان يعمل في الفيلا على عكس ما قالت نانسي وعائلتها .



وأضافت الموسى في أول تصريح إعلامي لها لإذاعة " شام إف إم " السورية : ذهبت إلى تحري جونيه للتحقيق وقدمت إفادتي و أؤكد أن زوجي محمد كان يعمل عندهم في الفيلا و أنهم وعدوه براتب ثمانمائة دولار أمريكي بالإضافة إلى تأمين سكن للعائلة " .

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وحملت الموسى مسؤولية مقتل زوجها للدكتور الهاشم و لكل من يثبت تورطه في الجريمة حسب تعبيرها .



وكانت والدة القتيل قد اكدت أن الشاب الذي ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة ليس ابنها و أنهم لن يسكتوا عن حقهم مناقضة كلام شقيقها الذي اكد ان ااشاب هو محمد نفسه.