صور: شريهان في إطلالة جديدة من وحي كوكو شانيل

فاجات الفنانة شريهان جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها على إنستقرام حيث بدت جميلة ومتألقة.

الصورة خضعت لها شريهان بمناسبة العام الجديد، وعلقت عليها قائلة: لا تقضي وقتًا في الضرب على الحائط، على أمل تحويله إلى باب، لا تضيع وقتك #كوكو شانيل.

يذكر أن شريهان أعلنت انها من تصوير مسرحية كوكو شانيل، وراضية تماما عن العرض ولكنها مثل جمهورها لا تعرف الموعد النهائي لعرضه، لأن تحديد الموعد يخضع لحسابات مالية ما بين الشركة المنتجة والقناة الفضائية صاحبة الحقوق الحصرية للعرض.

شريهان قالت في تغريدة عبر تويتر : هذا أنا .. أتنفس وأعيش بالفن بكم ومنكم ولكم، وكما يليق بالفن المصري وحضرة المتفرج في كل الدنيا.

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وأضافت: انا بالفعل أنجزت عمل عظيم بدون أي تنازل يليق بحبكم وتقديركم ودعائكم ومكانتي التي وضعتوني أنتم فيها.

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