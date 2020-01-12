نوال الزغبي ترفض المشاركة في برنامج لمساعدة المحتاجين لهذا السبب

فجرت إذاعة صوت الغد اللبنانية قنبلة، بإعلانها عن رفض نوال الزغبي للمشاركة في برنامج مساعدات، بعد ان رشحها الفنان رامي عياش لذلك.



وفي التفاصيل أن البرنامج يقوم على مساعدة مواطنين محتاجين على تسديد فاتورة او سند أو قرض، وقد شارك فيه اهم نجوم لبنان من ماجدة الرومي ونجوى كرم وهيفاء وهبي وعاصي الحللني ونانسي عجؤم، وفي ختام كل حلقة كان الفنان يطرح اسم زميل له ليكمل التحدي.

وجاء في بيان صوت الغد الذي وزعته الإذاعة باللهجة العامية:

من العام 2010 أطلقنا برنامج "نحنا مندفع"

بحييكن وين ما كنتوا عم بتابعونا...

متل كل يوم بهالوقت منطلّ عليكن ببرنامج نحنا مندفع challenge, منطلّ ومعنا سندات وفواتير انتو بعتولنا ياهن على 03173193.

هالسندات والفواتير يلي بيخبّروا عن وجع وحمل صار كتير تقيل بهالايام الصعبة.

صرتوا تعرفوا انو هيدا التحدّي عم ينتقل من فنان لفنان ومبارح وصل لرامي عياش , فقبل فيه وبدورو سلّمو لنوال الزغبي.

ولكن مكتب الفنانة نوال الزغبي ممثلا بشقيقها السيد مرسال الزغبي رفض قبول التحدّي والمشاركة.

هل رح يتوقف برنامج المساعدات " نحنا مندفع challenge" برفض مكتب الفنانة نوال الزغبي التحدّي ونقلو؟ ".

وكان الفنانون الذين شاركوا في التحدي قد تعرضوا للانتقادات بسبب قلة المبالغ المدفوعة، اخرهم كان وليد توفيق الذي هاجمته مواقع التواصل، ما دفع بنوال الى الاعتذار عن المشاركة.

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