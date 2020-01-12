صور: الممثلة السورية رنا ابيض بوجه مشوه فما الذي حصل معها؟

نشرت الفنانة السورية رنا ابيض مجموعة صور من كواليس مسلسلها الجديد "بروكار" ظهرت فيها بوجه ويد مشوهين.

وتأتي هذه الصور لتشير إلى الدور الذي تلعبه رنا دون أن تكشف الكثير من تفاصيله. مكتفية بالاشارة الى أن المسلسل من إخراج الدكتور محمد زهير رجب .

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مسلسل "بروكار" عمل بيئي شامي يشارك فيه نخبة من نجوم سوريا، وتدور أحداثه خلال عام 1942 فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، ويتحدث عن صناعة البروكار خلال تلك الفترة، ومحاولة أحد المهندسين الفرنسيين سرقة هذه الصناعة. كما سيتناول العمل دور المرأة السورية في مواجهة الاحتلال الفرنسي، بالإضافة إلى قصص مشوقة تتعلق بجريمة قتل تقع في الحارة، وما ينتج عن ذلك من أحداث مشوقة.

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