فيديو: بعد طلاقها أصالة في ورطة بعد اتهامها بالسرقة

لم تكد تمر ساعات على طرح كليب "شامخ" للفنانة أصالة حتى تبين أن فكرته قد إستنسخت من كليب للنجمة العالمية ماديسون بير بعنوان Dear Society



ومن يتابع الكليبن سوف يكتشف التطابق بينهما إلى حد كبير.



ورغم الضجة التي تلت عرض الكليب التزمت أصالة الصمت، ورفضت التعليق، او حتى التوضيح ما اذا كانت قد اشترت حقوق الكليب الأجنبي أم ان المخرج ورطها..

بعض المخرجين العرب، يستسهلون إستنساخ الأفكار عن الغرب ويقدموها للنجوم العرب سواء بعلم منهم أو خفية عنهم، خصوصا وأن معظم الفنانين عندما يسألون عن موضوع الاستنساخ يحملون المسؤولية للمخرج، وقد يحملونها أيضاً للشاعر أو الملحن، إذا كان العمل المستسخ هو كلام أغنية أو لحناً، وذلك وفقاً للعمل المستنسخ أو المسروق.

يشار أن اصالة طرحت بالأمس كليب "شامخ" الذي تم تصويره تحت إدارة نهال نبيل وهو حقق نسبة مشاهدة عالية جداً منذ إعلان طرحه على "يوتيوب".

أغنية "شامخ" باللهجة الخليجية وهي من تأليف الأمير بدر بن محمد وألحان عبد العزيز الميانا.



كليب شامخ

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كليب dear sociaty

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