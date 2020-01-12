شاهد.. عمرو اديب: “هذا هو الوقت المناسب للتخلص من الحرس الثوري الايراني”

كتب امير فتحي في الأحد 12 يناير 2020 02:58 صباحاً - علق الاعلامي المصري عمرو اديب على الاحتجاجات التي تشهدها ايران بعد اعتراف الحرس الثوري بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة الاوكرانية.

وقال عمرو اديب، في حلقة الامس من برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي” أن “هذا هو الوقت المناسب في ايران للتخلص من الحرس الثوري ومركز القوة الذي يمثله”.

وتابع عمرو اديب “اكيد في ناس جوه ايران عايزة تخلص من الحرس الثوري واضاف واصفا المظاهرات التي شهدتها ايران ليل امس “احباط عند الشعب الايراني وصدمة من قدرات ايران نمر من ورق زي تركيا”.