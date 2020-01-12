راغب علامة يحتضن أحلام على المسرح.. ويغازلها: نبدو كالعروسان.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة الإماراتية أحلام والفنان اللبناني راغب علامة حفل غنائي مشترك، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 25 في السيتي ووك دبي، بمشاركة نجوم مرحلة النهائيات من برنامج The Voice في موسمه الخامس.

الفنان اللبناني راغب علامة أحيا الفقرة الأولى من الحفل، وقدم عدد كبير من أغانيه من بينها “قلبي عشقها” و”سر حبي”، كما تشارك الغناء مع مواهب فريقه خاصة الفائز بالقب مهدي عياشي.

وبعد أن أنهى راغب وصلته الغنائية، قام بتقديم الفنانة الإماراتية أحلام الى الجمهور، وبمجرد صعودها على المسرح احتضنها وتغزل بجمالها وأناقتها.

راغب قال لأحلام: “أنا كتير بحب زوجك و بوجه له التحية، لكننا مثل العرسان اليوم”، وأشار إلى ارتدائها فستاناً باللون الأبيض، وارتدائه بذلة سوداء خلال الحفل، فقامت أحلام بدورها بتوجيه له تحية، مما كشف عن انتها خلافاتهما نهائيا.

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الفنان الإماراتية أشعلت الحفل بباقة من أجمل أغانيها، منها: “تدري ليش أزعل عليك”، و”يا دار”، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وقد شارك في الحفل نجوم برنامج The Voice الفائز باللقب مهدي عياشي، وإيمان عبدالغني، وفهد مفتخر، ورضوان الأسمر، وإبراهيم مشولى، وسندي لطي، وميشيل شلهوب، ويمان الحاج، ورباب ناجد.

يذكر أن الحفل من تنظيم شركة بلاتينوم ريكوردز، هو ضمن جولة The Voice، التي ستجول في عدة دول وستجمع بين أعضاء لجنة التحكيم والمواهب التي وصلت إلى المراحل النهائية من البرنامج.