أحلام وراغب علامة يشعلان حفلهما بمشاركة نجوم The voice.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أحيت الفنانة الإماراتية أحلام والفنان اللبناني راغب علامة حفل غنائي مشترك، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 25 في السيتي ووك دبي.

وشارك راغب وأحلام الغناء نجوم مرحلة النهائيات من برنامج The Voice في موسمه الخامس، وهم الفائز باللقب مهدي عياشي، وإيمان عبدالغني، وفهد مفتخر، ورضوان الأسمر، وإبراهيم مشولى، وسندي لطي، وميشيل شلهوب، ويمان الحاج، ورباب ناجد.

وقد افتتح الحفل نجوم The Voice، والذين قدموا مجموعة أغاني أشعلت حماس الجمهور بشكل كبير، وعند تمام الساعة التاسعة مساءً، اعتلى المسرح الفنان اللبناني راغب علامة على أنغام أغنية “قلبي عشقها” و”سر حبي”.

راغب شارك الغناء مع مواهب فريقه خاصة الفائز بالقب مهدي عياشي، وبعد أن أنهى وصلته الغنائية، قام راغب بتقديم الفنانة أحلام الى الجمهور، وتغزل بأناقتها وجمالها.

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الفنان الإماراتية أشعلت الحفل بباقة من أجمل أغانيها، منها: “تدري ليش أزعل عليك”، و”يا دار”، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

يذكر أن الحفل من تنظيم شركة بلاتينوم ريكوردز، هو ضمن جولة The Voice، التي ستجول في عدة دول وستجمع بين أعضاء لجنة التحكيم والمواهب التي وصلت إلى المراحل النهائية من البرنامج.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد أعلنت مؤخرا عن إحيائها حفل غنائي، بمشاركة المشتركين النهائيين من برنامج The Voice، الخميس 9 يناير في ستي ووك دبي.

الفنانة الإماراتية نشرت البوستر الدعائي للحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: ” رح التقي فيكم جمهوري في ‫#الامارات الحبيب الساعة ٨ مساء توقيت دبي، مباشر من سيتي ووك مع المشتركين النهائيين من برنامج ذَا فويس”.