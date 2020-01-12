معجبة تحذر مي حلمي بسبب هذه الصورة.. كيف ردت عليها؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الإعلامية المصرية مي حلمي صورة قديمة جمعتها بزوجها الفنان محمد رشاد، ظهرا فيها بلقطة شديدة الرومانسية، وعلقت عليها بقولها: “غالية على قلبي الصورة دي واليوم ده”.

إحدى معجبات مي وجهت لها تحذير من الحسد، بسبب نشرها للكثير من الصور الرومانسية مع زوجها، حيث قالت لها: “هتتحسدي”.

مي ردت على المعجبة بقولها: “أكتر من كده... بهزر أكيد كله ‏مكتوب مش لازم نبين للناس الكآبة والحزن بس، زي ما في لحظات وحشة في لحظات حلوة، بيعدي الوحش عشان نفتكر يوم زي ده ‏حلو”.‏

فيما ردت الإعلامية المصرية على متابعة أخرى سألتها عن ذكرياتها مع هذه الصورة، لترد بقولها: “وداني مكان كان نفسي اروحو من سنين مابيدخلوش غير الناس الي ارقام عربيتهم رقم واحد بس في دبي برج العرب.. وكانت مفاجأه ودخلت مطعم تحت المياه والسمك كان نفسي ادخله وكانت هديه جوازي”.

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وكان الفنان المصري محمد رشاد قد كشف مؤخرا أن زوجته مي حلمي تعرضت لإجهاض جنينها، حيث قال: “ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة باذن الله”.

الفنان المصري أضاف: “قدر الله وما شاء فعل والحمدلله على جميع أمره، ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة”، ودعا جمهوره لوجته بالشفاء وأن يعوضهما الله عن جنينهما المفقود.

وفي أول تعليق لمي بعد إجهاضها، كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “شكرا لكل الناس الي سألت عليه انتو عيلتي التانيه”.

وأضافت: “والله خرجت من العمليات يوم الخميس ودلوقتي احسن شويه وماتزعلوش لو غبت عنكم مابقدرش امسك التليفون كتير دعواتك ليا”.