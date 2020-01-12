عمرو دياب يتألق في حفل حاشد بمدينة جدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مساء الخميس 9 يناير.

الفنان المصري ظهر خلال الحفل بإطلالة رسمية، حيث ارتدى بذلة سوداء وقميص أبيض ورابطة عنق، وأشعل الحفل بباقة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة.

عمرو دياب فاجأ جمهوره بتقديم أغنية “سهران” الذى غناها لأول مرة في الحفل، وهى من ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأسابيع المقبلة.

وتعد أغنية “سهران هى الأغنية السادسة من الألبوم الجديد، حيث طرح عمرو دياب من قبل 5 أغاني من ألبومه خلال الفترة الماضية.

Advertisements

وكانت الجهة المنظمة للحفل قد كشفت من قبل عن نفاد التذاكر خاصة وأن الحفل هو الأول لعمرو دياب في جدة خلال عام ٢٠٢٠ ، حيث أحيا العام الماضي حفلا هناك وشهد حضورا جماهيريا غفيرا تجاوز ٣٠ الف شخص.

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان المصري عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ياكبير في ميديا سيتي دبي يوم ٢٤ يناير الجاري.

وكان الفنان المصري عمرو دياب قد أحيا مؤخرا حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان ميدل بيست الموسيقي، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية.

وتألق عمرو دياب، خلال الحفل بباقة مميزة من أهم وأفضل أغانيه التي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وقدم خلال الحفل بعض أغانيه بتوزيع جديد مع الـ d j المرافق له خلال الحفل، والتي حازت على إعجاب الجمهور الحاضر للحفل.