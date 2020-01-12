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شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يطمئن متابعيه خلال رحلته العلاجية في نيويورك والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
تركي آل الشيخ
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، خلال الساعات الماضية، صورة حديثة للمستشار “تركي آل الشيخ” رئيس هيئة الترفيه خلال رحلته العلاجية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وعبر مغردون عن تمنيهم لرئيس هيئة الترفيه بسرعة الشفاء والعودة إلى الوطن سالمًا.
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