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تركي آل الشيخ يطمئن متابعيه خلال رحلته العلاجية في نيويورك

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 12 يناير 2020

تركي آل الشيخ

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، خلال الساعات الماضية، صورة حديثة للمستشار “تركي آل الشيخ” رئيس هيئة الترفيه خلال رحلته العلاجية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وعبر مغردون عن تمنيهم لرئيس هيئة الترفيه بسرعة الشفاء والعودة إلى الوطن سالمًا.

 

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