طارق العريان برفقة أولاده بعد انفصاله عن أصالة.. وهكذا علق الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر المخرج المصري طارق العريان صورة تجمعه بأولاده من الفنانة السورية أصالة "آدم وعلي" لأول مرة منذ إعلان طلاقهما رسميا بعد أشهر عدة من التكتم والإنكار، كسرتها أصالة بمنشور عبر الإنستغرام أكدت من خلاله انفصالها عن زوجها.

وتفاعل الجمهور بشدة مع الصورة التي نشرها طارق عبر حسابه علي إنستغرام، معبرين عن حزنهم الشديد من عدم وجود أصالة ضمن العائلة، مطالبينه بلم الشمل مرة أخرى.

وجاءت التعليقات: "الصورة ناقصة أصالة.. مكان أصالة فاضي إرجع يا طارق ولم شمل عائلتك عشان الأولاد... رجع أصالة عشان الصورة تطلع حلوة.. ولا تسوى بدون ماماتهم".

ورفض المخرج طارق العريان، التعليق على أسباب الانفصال عن زوجته الفنانة أصالة، واصفا الخوض في التفاصيل بأنه تدخل في الشؤون العائلية الخاصة، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.

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وذكر العريان في تصريحات صحفية أنه لن يتحدث عن أصالة، قائلا: "أصالة ستظل والدة أولادي، وبيني وبينها عشرة وعلاقة حب لأكثر من 14 عاما، وأكن لأصالة كل الحب وحياتي الشخصية ملك لي لا أقبل لأحد التدخل فيها كما أنني لا أتدخل في حياة الآخرين".

وأضاف العريان بأن "هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ، ولا يجوز الحديث عنها لأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة تحكى على ألسن الناس، أو مجرد حكاية للتسلية" بحسب تعبيره .

كما وصف العريان بعض ما ينشر في الصحف والمواقع عن انفصالهما بأنه "مفبرك، ومحور، كالأفلام التركية والهندية"، مختتما: "أطالب كل الصحفيين والمهتمين بالشأن الفني أن يتناولوا حياتي الفنية فقط ويتحدثوا عن أعمالي فقط، ولن أتحدث فى هذا الموضوع مرة أخرى، وأطالب المهتمين بالدعاء لي ولأصالة بالتوفيق".

يذكر أن أصالة أعلنت مؤخرا خبر طلاقها بعد أشهر طويلة من التكتم والإنكار، لينتهي الحب والرومانسية بين أصالة والعريان والد طفليها "علي" و"آدم".

وكتبت أصالة نصا "بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي (آدم وعلى)، وأتمنى على الجميع عدم الدخول فى التفاصيل، حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يثنيني هم على إتمام عملى بالشكل المشرف، ولطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدا، سأبقى دائما أصالة المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".