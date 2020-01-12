شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يشعل حفل جدة بحضور 40 ألف شخص.. ويقدم 20 أغنية على مدار ساعتين "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واحدة من أقوى حفلات السعودية ، يواصل النجم تامر حسنى ضرب الأرقام القياسية فى حفلاته الغنائية بحضور ما يقرب من 40 ألف بحفله الغنائي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغانى نجم الجيل حيث قدم 20 أغنية متنوعة بين الدراما والرومانسى والأغانى الخفيفة علي مدار ساعتين، بدأها بأغنية " حلو المكان" التى حققت 30 مليون مشاهدة علي موقع يوتيوب .

فى السياق ذاته، حرص عدد من الجاليات العربية علي حضور الحفل الأضخم فى السعودية حتى الأن، وتفاعلوا مع نجم الجيل الذى أشعل المسرح بأغانى حلو المكان، وريح بالك، عيش بشوقك، وكفاياك أعذار، وكل مرة، يابنت الأيه، ويانا يامافيش، وانا ولا عارف، وأخيرا، وحلم سنين، ريح بالك، تليفونى رن، بطلة العالم، ماتوصنيش، عمر اتكتب، ناسينى ليه، ارجعلى، ما يحرمنيش منك، كما قام بغناء " حلو المكان" بناءا علي طلب الجمهور.

وشهد الحفل أضخم فقرة "فاير وركس" بقيادة الفنان أحمد عصام، السعودية ، حيث قدم العديد من الألعاب النارية خلال الأغانى التى قدمها تامر حسنى خلال الحفل، فضلا عن المؤثرات البصرية والضوئية، وذلك بمساعدة فريقه وعلى رأسهم شقيقه المهندس محمد عصام.

وكان تامر حسنى قد أحيا حفلا غنائياً ضخما فى دولة الكويت يوم الخميس الماضى، استمر لمدة ساعتين بمركز المعارض والمؤتمرات الدولى بالكويت، وسط حضور ما يقرب من 40 ألف شخص، وقدم العديد من أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك" ، كما قدم أغانى "كفاياك أعذار"، وكل مرة، ناسينى ليه، وغيرها من الأغانى، كما تم تكريمه عقب انتهاء الحفل وسط هتاف عشرات الآلاف من الحضور من محبى نجم الجيل هناك، والذين ظلوا يرددون معه أغانيه طوال الحفل، ويهتفون باسمه.

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يذكر أن النجم تامر حسنى يُعرض له حاليا فيلمه الجديد "الفلوس"، والذى تخطى 27 مليون جنيه داخل مصر فقط، بالإضافة إلى تحقيقه إيرادات بلغت 120 مليون جنيه على مستوى الوطن العربى، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.