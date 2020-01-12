شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل شخصية يسرا اللوزى فى مسلسل "اطمنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد النجمة يسرا اللوزى ضمن أحداث مسلسل "اطمنى" التى تشارك فى بطولته شخصية مستقلة لديها ضمير ومبادئ فى عملها ولم تمر بقصة حب قبل ذلك على عكس أصدقائها ويحدث لها شىء ضمن أحداث العمل يغير حياتها تماما، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى اجتماعى، إذ أن المسلسل يتضمن 3 خطوط درامية، لكل منها شخصية توضح وتفسر الأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة.



يسرا اللوزى

مسلسل "اطمنى" من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية، وهو من نوعية المسلسل ذات الحلقات الطويلة التى تصل إلى 60 حلقة، من تأليف أحمد صبحى، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزى، أنوشكا، سامح الصريطى، أحمد فؤاد سليم، شيرين، ومن إخراج أحمد يسرى.

وأوشكت الفنانة يسرا اللوزى على الانتهاء من تصوير مشاهدها الخاصة بفيلم "العنكبوت"، بطولة النجم أحمد السقا، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال موسم عيد الفطر المقبل، حيث يتبقى لها عدد مشاهد قليلة وتنتهى من التصوير نهائيا، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

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يسرا اللوزي

وأجلت يسرا اللوزى جميع التعاقدات، من أجل وضع مولودها الثانى، لكى تتفرغ له بقوتها، حيث قدمت يسرا اعتذارها عن بعض الأعمال الدرامية والسينمائية من أجل "الوضع"، ومن المفترض أن تضع يسرا مولودها خلال الشهرين المقبلين.

يشار إلى أن يسرا اللوزى شاركت فى بطولة مسلسل "كلبش 3"، بطولة النجم أمير كرارة، وعُرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، نبيل بدر الدين، وإسلام جمال، عمرالشناوى، أمانى كمال، تأليف ياهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى .

يسرا اللوزى درست العلوم السياسية فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتخصصت فى المسرح والتاريخ الحديث. والدها هو محمود اللوزى، مخرج مسرحى وممثل وأستاذ دراما ومسرح فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.