شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء العمالقة.. شاهد تعليق لطيفة الشخصى عن أنغام: أجمل قلب فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية بوسي شلبى، على توثيق لحظة لقاء الفنانة التونسية لطيفة مع الفنانة أنغام، فى مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، منذ قليل، وظهرا الثنائى فى الفيديو وهما يتبادلان القبلات والأحضان.

وقالت لطيفة في الفيديو الذي ظهرت فيه بصحبة أنغام، "القمر دي، دي قمر فى قلبها وفي جمالها، أحلى قلب على فكرة، ودي نجمتي المفضلة"، لتؤكد الإعلامية بوسي شلبي في الفيديو على كلامها بأن الفنانة أنغام تتمتع بتلك الصفات بالفعل، وسرعان ما انضم للثنائي الملحن أحمد ابراهيم زوج الفنانة انغام، والفنانة سمية الخشاب.

يأتي هذا اللقاء، على هامش الحفل الذي أقامه حزب مستقبل وطن، في أحد الفنادق الشهيرة، بحضور عدد كبير من مشاهير وفنانين المجتمع.

وكانت شلبي قد وثقت، الحفل الغنائي التى أحيته الفنانة التونسية لطيفة، في مقطع فيديو عبر الأستوري الشخصي لها، وقالت لطيفة "تحية كبيرة لمستقبل وطن، تحية كبيرة لشعب مصر ولجيش مصر، مستقبل وطن الجميل الى افتكرنا كلها، والي مهما روحنا ومهما جينا مصر روحنا وروح عينينا".

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وكان حزب مستقبل وطن قد قرر اختيار أبو العينين بإجماع قيادته وأعضاء الحزب، برئاسة المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولى الأمين العام، وعصام هلال عفيفى أمين التنظيم، لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة.

فمن جانبه، أكد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اختيار الحزب لرجل الصناعة محمد أبو العينين، مُرشحًا فى الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة؛ لم يأت من فراغ، لأنه مثّل الدائرة من قبل تحت قبة البرلمان لعدة دورات، وما زالت شعبيته بين أبنائها قائمة حتى اليوم، على خلفية ما قدمه من خدمات، ولم ينقطع يومًا واحدًا عن التواصل معهم.

وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى التقدير الدولى لـ «أبو العينين» متمثلًا فى اختياره رئيسًا شرفيًا للبرلمان الأورو متوسطى، وأن ترحيب أهالى الدائرة وفرحتهم بترشحه يؤكد أن الحزب يسير فى الاتجاه الصحيح وفق ما وضعه من قواعد مجردة وشفافة لاختيار مرشحيه فى أى انتخابات، وهو ما سنؤكده فى كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

فى السياق ذاته، أكد المهندس حسام الخولى، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن انضمام محمد أبو العينين لمستقبل، إضافة كبيرة للحزب.