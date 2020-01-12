شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى غانم يضع الموسيقى التصويرية لفيلم "الحوت الأزرق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع الموسيقى مصطفي غانم إنه يعمل حالياً على وضع الموسيقى التصويرية لفيلم أحمد صيام الجديد "الحوت الأزرق" من إخراج علاء مرسى، موضحا أنه سعيد بالعمل فى الفيلم.

وأضاف مصطفي لـ"الخليج 365" أنه يتمنى أن تنال الموسيقى إعجاب الجمهور بعد طرح الفيلم لأنه يقدم موسيقى جديدة ومختلفة ومتنوعة، داخل أحداث العمل، ويعد "الحوت الأزرق" بطولة أحمد سلامة، وأحمد صيام، وعماد رشاد، ونرمين ماهر، وندي بهجت، وراندا البحيري، ومن تأليف أسامة حسام الدين، وإخراج علاء مرسى.

من ناحية أخرى انتهى مدحت صالح من تسجيل أغنية الفيلم التي تحمل اسم ""مش بنخاف"، كلمات إبراهيم عبد الفتاح، وألحان فارس فهمي، وتوزيع وجيتارات باسم سعيد، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب.

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يشارك أحمد صيام في مسلسل "ملاك" ويجسد أحد الأدوار الرئيسية ضمن الأحداث المسلسل بطولة كلا من كل من كريم فهمي وايتن عامر وصبري فواز وتأليف حسان الدهشان وإخراج ابراهيم فخر، وانضم صيام لأبطال العرض المسرحي "ديوان البقر" تأليف الكاتب الكبير محمد أبو العلا السلاموني وإخراج محمد فاضل الذي يعود للمسرح بعد غياب كبير ويجري الأخير بروفات مكثفة للحاق بعرضه خلال شهر يناير الجاري .

يذكر أن آخر أعمال علاء مرسي فيلم "بورصة مصر" والتى شارك في بطولة محمد لطفى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسنى، لطفى لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبد الله مشرف، نجوى فؤاد، مصطفى قمر، وعلى حميدة، مروة عبد المنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلونى، هاجر الشرنوبى، حسام الجندى، حسن عبد الفتاح، صبرى عبد المنعم، شريف باهر، جمال حجازى، ريكو، ومجموعة من الوجوه الصاعدة محمد سندى، محمد علاء مرسى، مريم صبرى، سيناريو وحوار غادة حنفى وعلاء مرسى وإخراج أحمد نور.