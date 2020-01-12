أوس أوس في ليفربول ورولا سعد تشعل الشموع.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسماء أبو اليزيد

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

أوس أوس

نشر الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس" صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس شتوية خلال تواجده في مدينة ليفربول الإنجليزي.

جيسي عبدو

نشرت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية وسط الثلج.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جوب" قصير و"أيس كاب".

ريهام أيمن

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نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي جالسة على سيارة.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود مفتوح من الأسفل.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها السمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، وعلقت: " قد لا تحصل الأمانة على الكثير من الأصدقاء، ولكنها ستجعلك دائمًا الأفضل".

مي سليم

نشرت الفنانة منة سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، مرتدية جاكيت من الفرو الأحمر.

هبة عبد الحكيم

نشرت الفنانة هبة عبدالحكيم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جاكيت" أبيض قصير، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

رولا سعد

نشرت المطربة اللبنانية رولا سعد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تشعل الشموع بالكنيسة، وعلقت: " ياربي اعطنا الصحة والسعادة وراحة البال.. وأحمينا من كل شر، .وأزرع المحبة والسلام بقلوب البشر جميعاً".