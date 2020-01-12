فيديو| ابنة أصالة تبكي في أول حفل غنائي لوالدتها بعد الانفصال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

لفتت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة الانظار إليها خلال حفل والدتها الذي أقيم مساء أمس بأحد فنادق مصر الجديدة، وذلك بعد أن بكت خلال غناء والدتها أغنية "بين إيديك".

وشهد هذا الحفل الظهور الأول لأصالة بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان.

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يذكر أن الحفل أقيم لصالح مرضى السرطان.

وأعلنت أصالة قبل أيام خبر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد عدة أشهر من الشائعات التي لاحقتهما. وكتبت على حسابها بإنستجرام: "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عن والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي".

كما نشر طارق العريان صورة جمعته بأصالة عبر "إنستجرام" قال في تعليقه عليها: "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل، سأظل أحب هذه الروح الجميلة، وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد".