فيديو| متسابقة مصرية تخطف قلوب لجنة تحكيم "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خطفت الطفلة أزهار عصام من مصر في الثامنة من عمرها قلوب لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الحلقة الثانية من مرحلة الصوت وبس، المعروضة على شاشة "Mbc".

,غنت أزهار خلال الحلقة أغنية "لولا الملامة" للراحلة وردة، ونجح الفنان عاصي الحلاني في أن يضمها لفريقه.

ولكن يبدو أن عدم التفاف نانسي لها أزعج أزهار، التي أبدت رغبتها في الانضمام لفريق نانسي، وعلقت لها: "نانسي كان بدي أكون في فريقك".

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ثم طلب حماقي من أزهار أن تغني أغنية لنانسي، لتغني لها "شيل عيونك عني".

وصعد الفنان محمد حماقي على المسرح ليضم أزهار ويهديها شيكولاته، ثم حملها ليعطيها للفنان عاصي الحلاني.

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.